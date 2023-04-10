В российском Курске отменили парад на 9 мая: какая причина

Парад не будут проводить из-за ситуации с безопасностью.

В российском Курске отменили парад 9 мая в этом году.

Об этом сообщают пропагандисты со ссылкой на заявление губернатора области Романа Старовойта.

Старовойт заявил, что парад не будут проводить "по соображениям безопасности".

Напомним, в Курской области РФ усиливают охрану объектов на границе с Украиной.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что ВСУ во время предстоящего контрнаступления могут наносить удары по военным объектам, в том числе на территории России. Это будет касаться пяти областей РФ – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской.

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