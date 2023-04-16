Дитяча вечірка закінчилася стріляниною: шестеро загиблих

Вечірка з нагоди дня народження в США закінчилася масовою стріляниною, загинуло щонайменше шестеро дітей.

Про це повідомляє Fox News.

Трагічний випадок стався приблизно о 10:30 за місцевим часом. Представники поліції не називають точну кількість жертв, але на фото, які зробив свідок, видно тіла щонайменше шістьох підлітків, що лежать на землі.

"Кількість жертв була великою, офіційна кількість поки невідома. Загиблі були накриті білими простирадлами", — пояснив свідок.

Нагадаємо, у Мексиці бойовики відкрили стрілянину у громадському басейні – вбито сімох людей.

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