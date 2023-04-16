Дитяча вечірка закінчилася стріляниною: шестеро загиблих

Поліція проводить розслідування.
Вечірка з нагоди дня народження в США закінчилася масовою стріляниною, загинуло щонайменше шестеро дітей.
Про це повідомляє Fox News.
Трагічний випадок стався приблизно о 10:30 за місцевим часом. Представники поліції не називають точну кількість жертв, але на фото, які зробив свідок, видно тіла щонайменше шістьох підлітків, що лежать на землі.
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"Кількість жертв була великою, офіційна кількість поки невідома. Загиблі були накриті білими простирадлами", — пояснив свідок.
Нагадаємо, у Мексиці бойовики відкрили стрілянину у громадському басейні – вбито сімох людей.
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