Детская вечеринка закончилась стрельбой: шестеро погибших

Полиция проводит расследование.
Вечеринка по случаю дня рождения в США закончилась массовой стрельбой, погибли, по меньшей мере, шестеро детей.
Об этом сообщает Fox News.
Трагический случай произошел примерно в 10:30 по местному времени. Представители полиции не называют точное количество жертв, но на фото, которые сделал свидетель, видны тела, по меньшей мере, шести лежащих на земле подростков.
MASS SHOOTING DADEVILLE ALABAMA #alabama #massshooting #shooting #breaking #news #breakingnews #dadeville #pic.twitter.com— Crime With Bobby (@crimewithbobby) 16 апреля 2023
"Количество жертв было большим, официальное количество пока неизвестно. Погибшие были накрыты белыми простынями", — сказал свидетель.
Напомним, в Мексике боевики открыли стрельбу в общественном бассейне – убиты семь человек.
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