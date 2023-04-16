Детская вечеринка закончилась стрельбой: шестеро погибших

Вечеринка по случаю дня рождения в США закончилась массовой стрельбой, погибли, по меньшей мере, шестеро детей.

Об этом сообщает Fox News.

Трагический случай произошел примерно в 10:30 по местному времени. Представители полиции не называют точное количество жертв, но на фото, которые сделал свидетель, видны тела, по меньшей мере, шести лежащих на земле подростков.

"Количество жертв было большим, официальное количество пока неизвестно. Погибшие были накрыты белыми простынями", — сказал свидетель.

Напомним, в Мексике боевики открыли стрельбу в общественном бассейне – убиты семь человек.

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