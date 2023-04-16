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В бочке с кислотой обнаружили 10 расчлененных трупов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В бочке с кислотой обнаружили 10 расчлененных трупов

Фото: Associated Press

Правоохранители обнаружили тела в небольшом польском селе.

В польском селе Белевицко (Силезское воеводство) правоохранители обнаружили в бочке до 10 расчлененных трупов, залитых кислотой. Село расположено в 25 км от польско-чешской границы.

Об этом пишет In Poland.

По словам местных жителей на месте ужасной находки было до 100 полицейских и десятки служебных машин, а также пожарные. Польские службы пробыли там всю ночь.

"Прокуратура лишь подтвердила, что трупы были найдены на старом овцеводстве. Однако неофициально говорят, что выкопали больше тел. Это место назвали кладбищем мафии", — пишут СМИ.

Жители села напуганы. По их мнению, это так называемые "разборки мафии", но не польской.

В последний день марта Центральное следственное управление полиции задержало 11 человек, "подозреваемых в участии в организованной вооруженной преступной группировке".

Из неофициальных источников известно, что найденные тела имели "следы пыток и огнестрельных ранений".

Напомним, в Польше "военная США" из Сирии выманила у 60-летнего мужчины 135 тысяч злотых (1 176 253 грн), обещая приехать к нему.

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Дата публикации
Просмотры
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