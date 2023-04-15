В Германии нашли бомбу времен Второй мировой войны: подробности

В Германии в городе Дрезден в субботу, 15 апреля, была обнаружена американская авиабомба времен Второй мировой войны. В результате инцидента эвакуировали 15 тысяч человек.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

Отмечается, что во время строительных работ в районе Фридрихштадта в столице Саксонии была обнаружена 250-килограммовая американская авиабомба времен Второй мировой войны.

На место уже прибыли специалисты, подтвердившие, что бомба может взорваться в любой момент. Полиция города оцепила район и приказала местным жителям приказать оставить дома.

Как передает издание, бомбу обнаружили возле железнодорожных путей, ведущих из Дрездена на юго-запад, в сторону города Фрайталь. В результате на этой ветви полностью приостановлено движение поездов, а также отменен ряд местных и междугородных рейсов, в том числе в Лейпциг и Берлин.

Позже стало известно, что сегодня около 14:00 сотрудники взрывотехнической службы обезвредили бомбу. Жителям района разрешили возвращаться в свои дома.

Добавим, что в Германии в субботу, 15 апреля, завершают производить энергию последние три атомные электростанции, что означает конец "эры" атомной энергетики в ФРГ, продолжавшейся 62 года.

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