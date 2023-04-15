Зеленский почти 1,5 часа общался с Макроном: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он рассказал о ситуации на фронте, дальнейших намерениях по освобождению наших территорий, выразил благодарность за осуждение бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками.

Об этом сообщили на официальной странице Зеленского в Сети.

Президенты также обсудили итоги недавнего визита Макрона в Китай. Зеленский отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины в поле боя.

"Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении персональных специальных экономических или иных ограничений. Список россиян, в отношении которых Украина ввела санкции, была расширена на 87 фамилий.

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