Зеленський майже 1,5 години спілкувався з Макроном: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня провів майже півторагодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він розповів про ситуацію на фронті, подальші наміри зі звільнення наших територій, висловив вдячність за засудження нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям.

Про це повідомили на офіційній сторінці Зеленського в Мережі.

Президенти також обговорили підсумки нещодавнього візиту Макрона до Китаю. Зеленський відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою.

"Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію рішення РНБО про накладання персональних спеціальних економічних або інших обмежень. Список росіян, щодо яких Україна запровадила санкції, розширили на 87 прізвищ.

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