Гол Довбика не спас: "Заря" обыграла "Днепр-1" и оторвалась от "Динамо" в таблице УПЛ

"Заря" победила "Днепр-1" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Лобановского в Киеве закончился со счетом 2:1 .

Луганский клуб мог выходить вперед уже на 8-й минуте, но гол Эдуардо Герреро после просмотра видеоповтора был отменен из-за офсайда.

Однако после перерыва команда Патрика Ван Леувена сумела забить дважды. На 55-й минуте счет в матче открыл Назарий Русин, а уже через три минуты Герреро удвоил его.

Подопечные Александра Кучера ответили только одним голом в компенсированное время. На 90+3-й минуте Артем Довбик отличился после передачи Александра Пихаленка, однако это уже не спасло днепровский коллектив от поражения.

"Заря" (43 очка) осталась на третьем месте у УПЛ и оторвалась от идущего четвертым "Динамо" на расстояние трех баллов. "Днепр-1" (45 пунктов) занимает вторую строчку и теперь уступает лидеру чемпионата – "Шахтеру" – 4 очка.

В следующем туре луганчане 21 апреля встретятся с "Колосом", а днепряне 24 апреля будут играть с "Рухом".

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