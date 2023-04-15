Германия окончательно останавливает производство электроэнергии на атомных станциях

Это означает конец "эры" атомной энергетики в ФРГ, которая длилась 62 года.

В Германии в субботу, 15 апреля, заканчивают производить энергию последние три атомные электростанции, что означает конец "эры" атомной энергетики в ФРГ, которая длилась 62 года.

Об этом сообщает "Укринформ".

От сети отключают АЭС Emsland, Isar 2 и Neckarwestheim 2 в федеральных землях Нижняя Саксония, Бавария и Баден-Вюртемберг соответственно. Они должны были быть выведены из эксплуатации еще в последний день прошлого года, но правительство продлило срок их работы до середины апреля из-за резкого сокращения импорта российского газа на фоне войны России против Украины и опасения энергодефицита зимой.

"Отказ от ядерного оружия делает нашу страну более безопасной, риски ядерной энергетики в конечном итоге неуправляемы", — заявила министр окружающей среды Штеффи Лемке. Она заверила, что энергоснабжение и дальше будет гарантировано.

Однопартиец Лемке, министр экономики и вицеканцлер Роберт Габек полностью с ней согласен: "Безопасность энергоснабжения в Германии была гарантирована в эту тяжелую зиму и будет гарантирована в дальнейшем. Мы держим ситуацию под контролем благодаря высоким уровням заполнения газохранилищ и новым терминалам сжиженного газа и не в последнюю очередь благодаря большему количеству возобновляемых источников энергии", — заявил он.

Правда, с решением власти не согласны многие политики, эксперты и даже большинство населения. В частности, премьер-министр Баварии, где находится одна из АЭС, Маркус Зедер назвал "большой ошибкой и угрозой отказ от АЭС в этой ситуации". Министр финансов Кристиан Линднер из Свободной демократической партии отметил, что его партия решила бы по-другому, но коалиционное правительство принимает консенсусные решения. В конце концов, он предложил держать станции в законсервированном виде.

Между тем рядом с закрывающимися АЭС во второй половине дня планируют демонстрации против этого шага.

Три указанных АЭС производили около 5% производства электроэнергии в Германии.

Согласно планам правительства, к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в валовом потреблении электроэнергии в ФРГ должна составить не менее 80%.

Решение о постепенном прекращении использования ядерной энергии было одобрено в 2011 году во времена канцлерства Ангелы Меркель не в последнюю очередь из-за последствий аварии на японской АЭС "Фукушима". Тогда были сразу закрыты все немецкие атомные электростанции, работавшие до 1980 года включительно. В конце 2021 года было закрыто три АЭС.

Напомним, Украина возобновляет экспорт электроэнергии в ЕС.