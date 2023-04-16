Украина завоевала первые две медали на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике

Ангелина Ломачинская стала обладательницей двух бронзовых наград.
Украинка Ангелина Ломачинская завоевала две медали на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике, который 15 апреля начался в Ереване (Армения).
В весовой категории до 49 кг Ангелина выборола две "бронзы". Украинская спортсменка поднялась на пьедестал почета в рывке и по сумме двоеборья.
В рывке Ломачинская стала третьей с результатом 81 кг, а также заняла 5-е место в толчке – 95 кг. Таким образом, по сумме двоеборья показатель украинки составлял 176 кг, что в итоге принесло ей вторую бронзовую награду.
Для украинской сборной это первые две медали на текущем континентальном первенстве. ЧЕ-2023 в Ереване продлится до 23 апреля. Всего на турнире разыграют по 10 комплектов наград у мужчин и женщин.
Сборную Украины на чемпионате Евроы по тяжелой атлетике представляют 17 спортсменов – пять мужчин и 12 женщин.
Ранее сообщалось, что в Армении во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике подожгли флаг Азербайджана. Из-за скандального инцидента Азербайджан решил досрочно снять свою команду с турнира.
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