У бочці з кислотою виявили 10 розчленованих трупів

У польському селі Бельовіцько (Сілезьке воєводство) правоохоронці виявили у бочці до 10 розчленованих трупів, які були залиті кислотою. Село розташоване за 25 км від польсько-чеського кордону.

Про це пише In Poland.

За словами місцевих мешканців на місці жахливої знахідку було до 100 поліцейських та десятки службових машин, а також пожежники. Польські служби пробули там цілу ніч.

"Прокуратура лише підтвердила, що трупи були знайдені на старій вівчарні. Проте неофіційно кажуть, що викопали більше тіл. Це місце назвали кладовищем мафії”, – пишуть ЗМІ.

Мешканці села налякані. На їхню думку, це так звані "розбірки" мафії, але не польської.

В останній день березня Центральне слідче управління поліції затримало 11 осіб, "підозрюваних в участі в організованому озброєному злочинному угрупованні".

З неофіційних джерел відомо, що знайдені тіла мали "сліди тортур і вогнепальних поранень".

Нагадаємо, у Польщі "військова США" зі Сирії виманила у 60-річного чоловіка 135 тисяч злотих (1 176 253 грн), обіцяючи йому приїхати до нього.

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