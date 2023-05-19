Кому из украинцев не будут выключать электроэнергию

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хотят ввести запрет на отключение электроэнергии уязвимым потребителям.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацкомиссия направила письмо правительству, в котором инициирован вопрос введения порядка защиты уязвимых потребителей электрической энергии. Регулятор предлагает, чтобы правительство урегулировало вопросы защиты уязвимых потребителей электроэнергии с помощью:

определение категорий уязвимых потребителей по определенным признакам

внедрение механизмов учета, мониторинга и контроля за принадлежностью потребителей к категории уязвимых

принятие специальных мер защиты от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей с целью удовлетворения потребностей таких потребителей в электрической энергии в течение определенных периодов

В проекте учтены нормы действующего законодательства, предусматривающие предоставление адресной помощи уязвимым потребителям, относящимся к категории энергетически бедных.

Тарифы на электроэнергию могут вырасти вдвое

В Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. Если тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,88 грн/кВт/ч, это увеличит сумму в платежке на 200-300 грн. Сейчас энергокомпании работают с убытками, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, позволяющих восстановить энергосистему. Повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также осуществлять аварийные и восстановительные работы.

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