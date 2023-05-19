Названо самое дорогое мороженое в мире: сколько стоит и в чем его особенность (видео)

Книга рекордов Гиннеса объявила самое дорогое мороженое в мире.

Японская компания по производству мороженого собрала некоторые из самых редких в мире ингредиентов для создания вкуса, получившего название Byakuya.

Стоимость одной порции составляет 6696 долларов.

Ингредиенты дорогостоящего угощения включают редкий белый трюфель, выращенный в Альбе, Италия, который стоит около 15 192 долларов США за кг. Он также включает в себя сыр Пармиджано Реджано и осадок для саке.

Компания разработала аромат вместе с Тадаеси Ямадой, шеф-поваром известного ресторана в Осаке. Компания заявила, что стремилась соединить европейские и японские ароматы во что-то уникальное.

"На разработку у нас ушло более 1,5 года, с множеством проб и ошибок, чтобы получить правильный вкус. Достижение титула Книги рекордов Гиннеса оправдало все усилия", — сказал представитель компании.

Напомним, ученые совершили открытие, когда люди впервые начали целоваться и какой вирус так распространился. Ученые считают, что первый известный в мире поцелуй произошел на Ближнем Востоке.

Читайте также: