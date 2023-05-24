Зеленский обратился к иранцам из-за российского террора беспилотниками Shahed

На сегодняшний день против Украины было применено около 1160 дронов Shahed.

Президент Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, власть которого присылает россиянам дроны-камикадзе Shahed для террора мирного украинского населения.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день на счету наших воинов почти 900 этих сбитых дронов, а в целом же против Украины было применено около 1160 Shahed.

Президент заявил, что сейчас власти и военные постоянно ищут инструменты, чтобы сделать количество сбития иранских дронов полным.

"Но сегодня, учитывая, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем – к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы научились сбивать большинство дронов-камикадзе, которые Иран передает России, но все же есть и попадание.

Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то для чего это вам, матери и родители в Иране? Когда ваш «Шахед» бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй «Шахед», унося жизнь уже тех, кто спасал жизнь других… Для чего такие циничные убийства Ирана?Руками России, но вашим, вашим оружием… Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Шираге, или Саккези, или в любом другом городе вашей страны?" – сказал президент.

Зеленский заявил, что Иран и Россия от террористических атак получают лишь усугубление международной изоляции и больше проблемы.

"Для России мишень – абсолютно все. Жилье, школы, больницы, молитвенные дома, церкви, электростанции, рынки, даже пункты выдачи гуманитарной помощи и автобусные остановки… Уже есть тысячи таких примеров. Люди Ирана! Россия бьет по всему, не разбирая .Артиллерией и минометами, ракетами и дронами – тем, что у нее есть, и тем, что от вашего имени России дают.

Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом", — сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Россия ведет неоколониальную войну, целью которой является порабощение целого народа.

"Россия даже ворует людей – наших детей! Тысячи и тысячи… Только абсолютное зло может воровать детей другого народа. И, идя против украинцев, российские кафиры уничтожают все другие национальные сообщества, веками живущие на земле Украины. Тому подтверждение – сожжены россиянами села греков -христиан и системные репрессии России против крымскотатарского народа – нашего украинского мусульманского сообщества", — заявил президент.

Зеленский добавил, что иранские Shahed, каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько дней назад, в аэропорту "Внуково" в Москве приземлился прибывший грузовой самолет Ил-76ТД из Тегерана — столицы Ирана, который является производителем дронов-камикадзе Shahed-136. Вечером того же дня произошла массовая атака этих мопедов на территорию Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь может стать российским плацдармом для отладки производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed.

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