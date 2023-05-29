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Ряд областей днем 29 мая снова охватила воздушная тревога: карта

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Ряд областей днем 29 мая снова охватила воздушная тревога: карта

Сирены прозвучали во многих областях Украины в ночь на 9 мая / Фото: ТСН.ua

Украинцев призывают пройти в укрытия.

В Украине днем 29 мая в ряде областей снова объявили воздушную тревогу. Есть угроза ударов со стороны российских террористов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу начали объявлять в понедельник, 29 мая, после 13:00.

Угроза воздушной атаки существует в Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в части Днепропетровской области.

Жителей регионов, где объявили об опасности, призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги и немедленно идти в укрытия.

© alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме. В то же время, по его словам, контрнаступлений может быть несколько.

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Дата публикации
Просмотры
1521
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