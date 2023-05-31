Готовится к выборам?: Пригожин отправился в турне по России

В своем турне он призвал мобилизовать 2 млн россиян и вернуть смертную казнь. Понравится ли такие идеи его сторонникам, неизвестно.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправился в турне по России, где сделал ряд громких заявлений, похожих на предвыборную агитацию.

Об этом сообщает Meduza.

По информации издания, за два дня в конце мая он дал три пресс-конференции — в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске и еще одна ожидается в Нижнем Новгороде.

Мобилизация

Пригожин рассказывает россиянам, что война с Украиной будет долгой, поэтому нужно срочно объявлять всеобщую мобилизацию. Главарь "Вагнера" считает, что нужно мобилизовать 2 млн россиян, а дезертиров – расстреливать.

"Дальше будет тяжелая война. Не знаю, как долго она продлится. Если сделать так, как надо, то мой прогноз — "освободить" Донбасс за два года, дойти до Киева за три-четыре", — размышляет главарь "вагнеровцев".

Смертная казнь

Также он призывает возвратить в РФ смертную казнь: "Нужно сделать всех руководителей оборонных предприятий военнослужащими, чтобы к ним тоже можно было бы применять смертную казнь. Нужно сделать страну военным монстром, чтобы оружия было больше, чем в Северной Корее".

В то же вреся Пригожин уверяет, что его активность не является началом политической карьеры: обещает не создавать свою партию или баллотироваться в президенты.

Ранее аналитики американского Института изучения войны писали, что Пригожин подрывает авторитет Путина. В ответ Путин начал медийно уничтожать Пригожина.

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