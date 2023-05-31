В России граждане массово скупают антидроновые ружья

В России после атаки беспилотников на Москву дачники начали скупать антидроновые ружья. Продавцы в Сети даже снизили цены на товар для всех желающих.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, продавцы в РФ уничтожили стоимость антидроновых ружей для дачников и земледельцев. Несмотря даже на то, что в бытовых условиях использовать такое оружие небезопасно.

“Работают такие ружья за счет технологии подавления сигнала. Человек просто наводит прицел на дрон, нажимает кнопку и объект теряет связь с оператором, а затем падает. Действует довольно быстро – через две-три секунды. Этими особенностями и решили воспользоваться очень предприимчивые люди. После недавних событий выкатили кучу объявлений о продаже”, – пишет телеграмм-канал.

Что любопытно, стоимость такого оружия стартует от 130 до 500 тысяч рублей (60-227 тысяч гривен).

Напомним, что к атаке беспилотников на Москву 30 мая может быть причастна ФСБ.

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