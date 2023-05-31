Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подрыв дороги возле КПП "Три сестры": Маляр объяснила, зачем это России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2365
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подрыв дороги возле КПП "Три сестры": Маляр объяснила, зачем это России

Маляр прокомментировала подрыв дороги на КПП "Три сестры". / Фото: скриншот с видео

Маляр отметила, что Россия напала на Украину.

Российские оккупанты взорвали часть дороги возле КПП "Три сестры", которой они в 2022 году заходили в Украину, чтобы взять "Киев за три дня". Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала действия оккупантов ИПСО.

Об этом она сказала в эфире "24 канала".

Анна Маляр подчеркнула, что россияне мастера искажения правды. Поэтому часто свои преступные действия оправдывают выдумками.

Замминистра обороны Украины подрыв дороги возле КПП "Три сестры" назвала информационно-психологической операцией.

"А факт один – Россия воюет на нашей территории, ее армия незаконно перешла нашу границу и пытается захватить наше государство", – сказала Анна Маляр.

Напомним, Россия подорвала дорогу на пересечении границ Украины, Белоруссии и РФ. Речь идет о КПП "Три сестры". Оккупанты признаются, что такие меры направлены из-за вероятных опасений атак со стороны Украины.

Читайте также:

Белорусские пограничники записали забавное обращение к украинцам о "борще"

Белорусские пограничники записали забавное обращение к украинцам о "борще"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2365
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация