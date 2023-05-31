Подрыв дороги возле КПП "Три сестры": Маляр объяснила, зачем это России

Маляр отметила, что Россия напала на Украину.

Российские оккупанты взорвали часть дороги возле КПП "Три сестры", которой они в 2022 году заходили в Украину, чтобы взять "Киев за три дня". Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала действия оккупантов ИПСО.

Об этом она сказала в эфире "24 канала".

Анна Маляр подчеркнула, что россияне мастера искажения правды. Поэтому часто свои преступные действия оправдывают выдумками.

Замминистра обороны Украины подрыв дороги возле КПП "Три сестры" назвала информационно-психологической операцией.

"А факт один – Россия воюет на нашей территории, ее армия незаконно перешла нашу границу и пытается захватить наше государство", – сказала Анна Маляр.

Напомним, Россия подорвала дорогу на пересечении границ Украины, Белоруссии и РФ. Речь идет о КПП "Три сестры". Оккупанты признаются, что такие меры направлены из-за вероятных опасений атак со стороны Украины.

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