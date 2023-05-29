Севилья – Рома: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги Европы

Жозе Моуринью попытается обыграть рекордсмена по победам во втором по престижности евротурнире.

В среду, 31 мая, испанская "Севилья" сыграет с итальянской "Ромой" в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

Решающая битва за трофей второго по рангу клубного турнира Европы состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По пути в финал "Севилья" в плей-офф прошла нидерландский ПСВ, турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус".

"Рома" дошла до главного поединка турнира, одолев в плей-офф австрийский "Зальцбург", испанский "Реал" Сосьедад, нидерландский "Фейеноорд" и немецкий "Байер".

Отметим, что "Севилья" – рекордсмен по победам в Лиге Европы (ранее – Кубок УЕФА). Испанская команда выиграла все свои шесть финалов (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020).

"Рома" – действующий победитель Лиги конференций. Римский клуб также играл в финале Кубка УЕФА-1990/91, где уступил "Интеру". В то же время для главного тренера "волков" Жозе Моуринью это будет шестой еврокубковый финал в карьере, все пять предыдущих португалец выиграл.

Где смотреть матч Севилья – Рома

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Прогнозы букмекеров на матч Севилья – Рома

По мнению букмекеров, совсем незначительным фаворитом финального поединка является представитель испанской Ла Лиги. На победу "Севильи" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,81. Ничья – 3,10. Выигрыш римлян по итогам 90 минут встречи – 2,97.

На то, что обладателем трофея станет "Севилья", принимаются ставки с коэффициентом 1,92. Триумф подопечных Моуринью – 2,00.

Ранее сообщалось, что Моуринью поздравил российского теннисиста с выигрышем турнира в Риме.

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