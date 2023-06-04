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В ряде областей Украины звучала воздушная тревога: карта

В ряде областей Украины звучала воздушная тревога: карта

Некоторые области покраснели

Сирена раздавалась в восточных и центральных областях.

Сегодня, 4 июня, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога, но уже через несколько минут она была отменена.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов. В частности, сирена звучала в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях.

Ради собственной безопасности людей призывали пройти в укрытия.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 мая, россияне атаковали Украину ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и БпЛА. По предварительным данным, ни одна из целей не долетела до столицы.

Также ночью 4 июня взрывы прогремели в Кропивницком.

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