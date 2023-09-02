Друге життя букету: як виростити троянду в картоплині

Троянди з букету можна не викидати в смітник, а подарувати їм нове життя, посадивши в картоплину.

Троянда в картоплині: що потрібно знати

Для розведення троянд живцюванням в картоплині найкраще брати червоні та рожеві вітчизняні сорти. Підходять для цього методу плетисті, поліантові, карликові та кущові троянди.

Цей спосіб вважається найпростішим для розмноження троянд, тому підходить навіть початківцям. Бульби картоплі дають рослинам всі потрібні поживні речовини перед висаджуванням в ґрунт: вітаміни, крохмаль, вологу та фітогормони. А ще картопля допомагає захистити квіти від переохолодження, хвороб, пересихання, шкідників. Однак варто звернути увагу, що приблизно 15% саджанців, яких висаджують в ґрунт, після пересаджування не приживаються.

Як виростити троянду в картоплині: інструкція

Як виростити троянду в картоплині? / Фото: Pexels

Вам знадобляться:

троянда;

бульба;

дриль;

горщик;

пластикова пляшка;

земля.

Процес вирощування троянди з букету:

Виберіть троянду, яку ви б хотіли посадити. Видаліть з рослини все листя, відріжте бутон разом з 3 см стебла. На троянді додатково потрібно зробити зріз під кутом 45 градусів. Візьміть картоплину і зробіть в ній отвір за допомогою дрилі. Отвір повинен бути такого розміру, щоб ніжка троянди туди помістилася. Щоб троянда не втрачала стійкість, отвір не повинен бути надто великим. В горщик насипте землі, щоб товщина шару не перевищувала 5 см. Помістіть у землю троянду в картоплині і тоді заповніть горщик повністю. Відріжте нижню частину пластикової пляшки, верхньою потрібно накрити троянду, щоб досягнути парникового ефекту. Воду лити рекомендовано лише навколо пластикової пляшки.

Після цього залишається лише чекати на появу корінців і зростання рослини. Перші паростки повинні з'явитися досить швидко.

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