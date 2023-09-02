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Вторая жизнь букета: как вырастить розу в картошке

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
244
Время на прочтение
2 мин
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Вторая жизнь букета: как вырастить розу в картошке

Можно ли вырастить розу в картошке? / Фото: pixabay.com

Розы из букета можно не выбрасывать в помойку, а подарить им новую жизнь, посадив в картошку.

Роза в картошке: что нужно знать

Для разведения роз черенкованием в картофеле лучше брать красные и розовые отечественные сорта. Подходят для этого метода плетистые, полиантовые, карликовые и кустовые розы.

Этот способ считается самым простым для размножения роз, потому подходит даже начинающим. Картофеля картофеля дают растениям все необходимые питательные вещества перед высадкой в почву: витамины, крахмал, влагу и фитогормоны. А еще картофель помогает оградить цветы от переохлаждения, болезней, пересыхания, вредителей. Однако следует обратить внимание, что примерно 15% высаживаемых в грунт саженцев после пересадки не приживаются.

Как вырастить розу в картошке: инструкция

Как вырастить розу в картошке? / © Pexels
Как вырастить розу в картошке? / Фото: Pexels

Вам понадобятся:

  • роза;
  • картофель;
  • дрель;
  • горшок;
  • пластиковая бутылка;
  • земля.

Процесс выращивания розы из букета:

  1. Выберите розу, которую вы хотели бы посадить. Удалите из растения все листья, отрежьте бутон вместе с 3 см стебля. На розе дополнительно необходимо сделать срез под углом 45 градусов.
  2. Возьмите картофелину и сделайте в ней отверстие с помощью дрели. Отверстие должно быть такого размера, чтобы ножка розы туда поместилась. Чтобы роза не теряла стойкость, отверстие не должно быть слишком большим.
  3. В горшок насыпьте земли, чтобы толщина слоя не превышала 5 см. Поместите в землю розу в картофелине и заполните горшок полностью.
  4. Отрежьте нижнюю часть пластиковой бутылки, верхней нужно накрыть розу, чтобы достичь парникового эффекта. Воду лить рекомендовано только вокруг пластиковой бутылки.

После этого остается лишь ждать появления корешков и роста растения. Первые побеги должны появиться довольно быстро.

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Дата публикации
Просмотры
244
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