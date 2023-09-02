Вторая жизнь букета: как вырастить розу в картошке

Розы из букета можно не выбрасывать в помойку, а подарить им новую жизнь, посадив в картошку.

Роза в картошке: что нужно знать

Для разведения роз черенкованием в картофеле лучше брать красные и розовые отечественные сорта. Подходят для этого метода плетистые, полиантовые, карликовые и кустовые розы.

Этот способ считается самым простым для размножения роз, потому подходит даже начинающим. Картофеля картофеля дают растениям все необходимые питательные вещества перед высадкой в почву: витамины, крахмал, влагу и фитогормоны. А еще картофель помогает оградить цветы от переохлаждения, болезней, пересыхания, вредителей. Однако следует обратить внимание, что примерно 15% высаживаемых в грунт саженцев после пересадки не приживаются.

Как вырастить розу в картошке: инструкция

Как вырастить розу в картошке? / Фото: Pexels

Вам понадобятся:

роза;

картофель;

дрель;

горшок;

пластиковая бутылка;

земля.

Процесс выращивания розы из букета:

Выберите розу, которую вы хотели бы посадить. Удалите из растения все листья, отрежьте бутон вместе с 3 см стебля. На розе дополнительно необходимо сделать срез под углом 45 градусов. Возьмите картофелину и сделайте в ней отверстие с помощью дрели. Отверстие должно быть такого размера, чтобы ножка розы туда поместилась. Чтобы роза не теряла стойкость, отверстие не должно быть слишком большим. В горшок насыпьте земли, чтобы толщина слоя не превышала 5 см. Поместите в землю розу в картофелине и заполните горшок полностью. Отрежьте нижнюю часть пластиковой бутылки, верхней нужно накрыть розу, чтобы достичь парникового эффекта. Воду лить рекомендовано только вокруг пластиковой бутылки.

После этого остается лишь ждать появления корешков и роста растения. Первые побеги должны появиться довольно быстро.

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