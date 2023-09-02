В Житомире иномарка влетела в столб и дерево: погиб молодой парень

В ночь на 2 сентября в Житомире произошла авария, в которой погиб 19-летний парень. На месте ДТП произошел пожар – горело авто.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Житомирской области.

Автомобиль BMW врезался в электроопору и дерево. Затем иномарка опрокинулась на бок в кювет. В результате возникло возгорание автомобиля. Во время тушения спасатели обнаружили в автомобиле тело 19-летнего водителя.

Между тем, в полиции сообщили, что водитель BMW не справился с управлением транспортного средства и выехал за пределы проезжей части.

"В результате произошло столкновение иномарки с бетонной электроопорой и деревом, автомобиль занялся. К сожалению, водитель от полученных травм погиб на месте", информируют в полиции.

В Житомире в ДТП погибнут парень. / Фото: ГСЧС в Житомирской области

Как сообщалось, на Хмельнитчине пьяный водитель совершил жуткое ДТП. В аварии погибли два человека. Кроме того, три человека получили травмы.

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