В Одессе возле мэрии прошел митинг: что протестующие требуют от власти

Митингующие обещают собраться и в следующую субботу, если "власть их не услышит".

В Одессе 2 сентября в день города у здания мэрии люди вышли на митинг. В частности, протестующие требуют отмены тендеров на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя за деньги городского бюджета, чтобы передать их на ВСУ.

Об этом пишет Суспільне.

Как отмечается, люди вышли с плакатами: "Сначала ВСУ потом все остальное", "Депутаты, мои налоги для ВСУ", "ВСУ в первую очередь".

Участница митинга, волонтер и председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова рассказывает, что если власть не отреагирует, то митингующие соберутся снова в следующую субботу.

Также читайте РФ превратила Марьинку в город-призрак: в Сети показали видео

"Мы не позволим вам тратить даже копейку на первоочередные расходы во время войны. И еще мы не позволим вам издеваться над нашими защитниками и над нами. Город, который вышел с призывом не против власти, а к власти — прекратить бессмысленные тендеры и вспомнить, что у нас всех только одна страна. И от действий каждого сейчас зависит судьба страны", — написала она на своей странице в Facebook.

Митинг на Думской площади продолжается с 28 августа.

Напомним, накануне в Одессе раскрыли схему незаконной приватизации аэропорта, нанесшую ущерб в размере более 2,5 млрд грн.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.