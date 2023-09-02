В Одесі біля мерії відбувся мітинг: що протестувальники вимагають від влади

Мітингарі обіцяють зібратися і наступної суботи, якщо "влада їх не почує".

В Одесі 2 вересня на день міста біля будівлі мерії люди вийшли на мітинг. Зокрема, протестувальники вимагають скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача за гроші міського бюджету, щоб передати їх на ЗСУ.

Про це пише Суспільне.

Як зазначається, люди вийшли із плакатами: "Спочатку ЗСУ потім все інше", "Депутати, мої податки для ЗСУ", "ЗСУ в першу чергу".

Учасниця мітингу, волонтерка та голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова розповідає, що якщо влада не відреагує, то мітингарі зберуся знову наступної суботи.

"Ми не дозволимо вам витрачати навіть копійку на непершочергові витрати під час війни. І ще ми не дозволимо вам знущатися з наших захисників і над нами. Місто яке вийшло із закликом не проти влади, а до влади — припинити безглузді тендери й згадати, що у нас всіх лише одна країна. І від дій кожного зараз залежить доля країни", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Мітинг на Думській площі триває від 28 серпня.

Нагадаємо, напередодні в Одесі розкрили схему незаконної приватизації аеропорту, яка завдала збитків у розмірі понад 2,5 млрд грн.

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