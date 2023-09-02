Рада звільнить Резнікова та призначить ще кількох міністрів: названо дату — ЗМІ

В Україні готують масштабні перестановки у Кабміні. Так, ВР планує змінити міністра оборони та призначити очільника Мінкульту.

Верховна рада наступного тижня, ймовірно, відправить у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Також у ВР нібито збираються змінити очільника Мінкульту та низку інших високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на чинного міністра оборони України Олексія Резнікова дійсно чекає відставка. Його крісло нібито має зайняти очільник Фонду державного майна Рустем Умєров.

Місце Умєрова у Фонді держмайна, за даними джерел РБК-Україна, займе Ольга Піщанська. Зараз вона очолює Антимонопольний комітет. Своєю чергою на цю посаду призначать очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

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Крім того, Рада призначить нового очільника Міністерства культури та інформаційної політики після відставки Олександра Ткаченка. На посаду нібито розглядають ексдиректорку "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлію Федів.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк також підтвердив, що Міністра оборони Олексія Резнікова збираються звільнити з посади приблизно в перший тиждень вересня і що очолити відомство може Рустем Умєров.

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