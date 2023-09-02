Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рада звільнить Резнікова та призначить ще кількох міністрів: названо дату — ЗМІ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
630
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рада звільнить Резнікова та призначить ще кількох міністрів: названо дату — ЗМІ

Міністр оборони України Олексій Резніков / Фото: Associated Press

В Україні готують масштабні перестановки у Кабміні. Так, ВР планує змінити міністра оборони та призначити очільника Мінкульту.

Верховна рада наступного тижня, ймовірно, відправить у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Також у ВР нібито збираються змінити очільника Мінкульту та низку інших високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на чинного міністра оборони України Олексія Резнікова дійсно чекає відставка. Його крісло нібито має зайняти очільник Фонду державного майна Рустем Умєров.

Місце Умєрова у Фонді держмайна, за даними джерел РБК-Україна, займе Ольга Піщанська. Зараз вона очолює Антимонопольний комітет. Своєю чергою на цю посаду призначать очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Крім того, Рада призначить нового очільника Міністерства культури та інформаційної політики після відставки Олександра Ткаченка. На посаду нібито розглядають ексдиректорку "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлію Федів.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк також підтвердив, що Міністра оборони Олексія Резнікова збираються звільнити з посади приблизно в перший тиждень вересня і що очолити відомство може Рустем Умєров.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
630
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація