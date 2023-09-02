РФ перетворила Мар'їнку на місто-привид: у Мережі показали відео

Армія РФ постійними штурмами перетворила Мар'їнка на місто-привид. У місті не залишилося вцілілих будинків.

Кадри на яких видно наслідки штурмів окупантів опублікували у Мережі.

На відео потрапив один із потужних вибухів на руїнах колись квітучого українського міста під Донецьком.

У місті не залишилося цілих будинків та навіть дерев.

Зазначимо, що окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Там вони кидають у бій загони "шторм-Z", які переважно складаються з в'язнів.

Там не залишилося цілих будинків та навіть дерев.

РФ перетворила Мар'їнку на місто-привид

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