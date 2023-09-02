РФ перетворила Мар'їнку на місто-привид: у Мережі показали відео

Росіяни посилили атаки у районі Мар'їнки.
Армія РФ постійними штурмами перетворила Мар'їнка на місто-привид. У місті не залишилося вцілілих будинків.
Кадри на яких видно наслідки штурмів окупантів опублікували у Мережі.
На відео потрапив один із потужних вибухів на руїнах колись квітучого українського міста під Донецьком.
У місті не залишилося цілих будинків та навіть дерев.
Зазначимо, що окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Там вони кидають у бій загони "шторм-Z", які переважно складаються з в'язнів.
Там не залишилося цілих будинків та навіть дерев.