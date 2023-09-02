Ігнат розповів про можливості застосування ракет AMRAAM

Пентагон замовляє для України ракети AMRAAM інших модифікацій, які можуть долати відстань 160-180 км. Цього "більш ніж достатньо, аби діставати російську авіацію, не заходячи до зону ураження ворожого ППО".

Про це в ефірі телемарафону.розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, для потреб ЗСУ може бути поставлено те, що є на складах, а це уже наступна партія ракет на листопад 2024 року.

"Озброєння і літаки - це зовсім різні речі, їх треба виготовити, поставити. Авіація не може літати порожньою, їй потрібно постійно поновлювати боєзапас. Нічого дивного в таких замовленнях, контрактуваннях немає", - наголосив речник ПС.

Ігнат розповів, що ракети AMRAAM – авіаційні класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення - це"одні з найпоширеніших ракет, що використовуються країнами НАТО в авіації".

"Ці ракети Україні вже надають для комплексів ЗРК NASAMS, який також використовує ракету AIM-120 – від перших днів, коли розпочалася атака нашої критичної інфраструктури восени минулого року, ці ракети застосовуються з NASAMS".

Ігнат наголошує, що ракета застосовується з повітря на більшу дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Крім того, така ракета використовуватиметься для знищення усіх типів повітряних цілей, окрім балістики.

Як повідомлялося, Міноборони США замовило ракети AMRAAM для України. Зазначається, що замовлення потрібно виконати до 29 листопада 2024 року. Дати постачання кількість ракет, які планують придбати, не розголошують.

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