Военный эксперт рассказал о применении ракет AMRAAM

ВСУ требуется больше оружия для усиления контрнаступления и защиты неба.

Так, Украине должны передать ракеты AMRAAM. Наши военные могут их применять на ЗРК и самолетах.

Об этом в эфире телемарафона сказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Подробнее о ракете

По словам эксперта, эта ракета является основной для ведения воздушных боев почти всех самолетов, имеющих отношение к слову "истребитель". AMRAAM является Harrier, F-15, F-16, F-18, F-22, F-35.

Второе ее предназначение – использование в зенитно-ракетных комплексах типа NASAMS. Те, которые у нас на вооружении, используют ракеты AMRAAM.

Основное о ракете:

исключительно ПВО, для перехвата крылатых ракет, самолетов, вертолетов;

ее дальность средняя, если она наземного базирования, дальность короче 160 км;

относится к ЗРК.

"NASAMS-2 – это ЗРК среднего радиуса действия, ниже по статусу, чем Patriot и SAMP/T. Но они очень хорошо справляются, когда сбивают ракеты с моря", – подчеркнул военный эксперт.

С марта 2023 г. американские военные вместе с нашими хотели приспособить эту ракету к МиГ-29. Были сообщения, что там есть сложности.

"У меня сообщений о том, что она была установлена, нет. Но, по моему мнению, она используется нами на МиГ-29 и MСУ-27", — предполагает Криволап.

Напомним, Пентагон заказывает Украине ракеты AMRAAM других модификаций, которые могут преодолевать расстояние 160-180 км. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, этого более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеского ПВО.

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