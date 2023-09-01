Минобороны США заказало ракеты AMRAAM для Украины

Даты поставок и количество планируемых приобрести ракет не разглашают.

Министерство обороны Соединенных Штатов заказало у компании Raytheon ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) для украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

В сообщении указывается, что заказ должен быть выполнен до 29 ноября 2024 года.

Даты поставок и количество планируемых приобрести ракет не разглашают.

Сообщается, что компания Raytheon Missiles and Defence (штат Аризона) закупит у разных поставщиков ракеты AMRAAM на сумму 192 млн долларов.

Денежные средства на закупку ракет выделяются из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что

Кроме того, мы ранее информировали, что

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