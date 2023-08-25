Сохранить на зиму: как очистить садовые инструменты от ржавчины

Пряча инструменты на зиму, важно осмотреть их на наличие ржавчины. Ржавчина очень мешает во время работы и может значительно повреждать металлическую поверхность. Если у вас не нашлось особых средств для вывода ржавчины, необходимо знать, как очистить вещи от нее народными методами.

Ржавчина появляется на металлических инструментах тогда, когда их поверхность взаимодействует с водой в атмосфере кислорода. Как результат — на некогда крепком металле видим рыжие пятна, которые впоследствии превратят предмет в металлолом. Поэтому бороться с ржавчиной нужно на первых этапах ее появления. Особенно важно осмотреть садовые и огородные инструменты на наличие ржавчины, прежде чем прятать их на зимнее хранение.

Как вывести ржавчину из инструментов: проверенные народные средства

Если под рукой нет специальных средств против ржавчины, нужно знать, что хорошо разъедает ржавчину. Ведь даже с тем, что находится под рукой, можно решить эту проблему.

Лимонный сок + уксус

Такая смесь считается самым простым народным средством против ржавчины. Смешать их нужно в равных пропорциях, а затем с помощью губки нанести на металл. Важно избегать контакта с ранами на руках и слизистыми поверхностями. Оставьте на несколько часов, не забывая следить, чтобы смесь не подсыхала. Иногда наносите свежий слой. После этого ржавчину можно будет смыть водой. Не забудьте хорошо просушить поверхность перед тем, как прятать инструмент.

Пищевая сода

Специальная щелочная паста тоже поможет быстро вывести ржавчину. Чтобы ее приготовить, влейте небольшое количество воды и добавьте соды, чтобы смесь походила на густую сметану. Затем нанесите эту кашицу на ржавые пятна. В зависимости от степени и размера коррозии подождите от получаса до полутора часов. Процедуру можно повторить, если ржавчина полностью не взошла. Посредством такого метода легко очищаются такие инструменты как секаторы, гаечные ключи, плоскогубцы.

Что хорошо разъедает ржавчину? / Фото: pixabay.com

Картофель

В клубнях молодого картофеля содержится щавелевая кислота, подходящая для удаления небольших пятен ржавчины. Просто разрежьте картошку пополам, посыпьте ее солью (она вытянет на разрез влагу и послужит своеобразным абразивом) и натрите поверхность инструментов. Можно оставить на пятне картофелину на 15 минут. После этого тщательно промойте и высушите предмет.

Газированная вода

В современных газированных напитках есть фосфатная кислота, которая также помогает избавиться от пятен ржавчины. Жидкость подходит для выведения небольших пятен и загрязнения. Попытайтесь поместить ржавые инструменты в кока-колу на несколько часов, а затем промойте их в воде. Не забудьте высушить.

Чистящее средство для унитазов и раковин

Они содержат щелочные компоненты, которые отлично справляются с ржавчиной и помогут вывести ее за считанные минуты. В глубокую емкость налейте чистящее средство, поместите туда инструменты и оставьте от 30 минут до нескольких часов (в зависимости от размера пятна).

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