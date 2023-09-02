Жена Олега Винника взволновала поклонников расстроенным внешним видом

Впервые за долгое время певица показалась в Сети.

Жена певца Олега Винника, певица Таюне, взволновала поклонников своим внешним видом.

С начала полномасштабной войны исполнительница не выходит на связь с поклонниками в Сети и не делится своими фотографиями. Вместо этого кадром с женой Винника поделилась глава его фан-клуба Валерия Барон на своей странице в Facebook.

Поклонница певца продолжает общаться с семьей артиста и даже встретилась с ним в Германии на праздновании Дня независимости Украины. Барон позировала рядом с Таюне, которая показалась на фото без макияжа и с собранными в тугой хвост волосами.

"Сумние глаза смехом не скрыть"... Воспоминания о лете. Счастливый миг. День независимости Украины в Берлине. Имела важные дела и такую приятную и теплую встречу", — написала глава фан-клуба.

Таюне и Валерия Барон / Фото: facebook.com/baron.valeriia

Также Барон сообщила, чем сейчас Винник занимается в Германии. Певец передал обращение к своим поклонникам.

"Олег Анатольевич работает. Всем своим, родным людям передает слова благодарности за приветствие, любовь, верность и поддержку Фонду", — написала Барон.

Напомним, что многие годы Винник скрывал свои отношения с Таюне от публики. Лишь в июле этого года певец официально подтвердил, что его бэк-вокалистка на самом деле его жена и вместе воспитывают сына.

Олег Винник и Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

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