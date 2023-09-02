Илону Гвоздеву раскритиковали в Сети за наряд дочери на Первый звонок

Танцовщица Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомячуком отвела старшую дочь Рию в школу.

Звездная семья 1 сентября в полном составе отправилась на праздничную линейку, с которой начался новый учебный год для девочки. Фотографиями с праздника Илона поделилась на своей странице в Instagram.

"Наш цветочек в добрый час. Уже третий класс просто не верится как летит время! Пусть тебя вдохновляет школа и полученные знания придают крылья уверенности. Любим тебя", — написала танцовщица.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Для торжественного события дочь Гвоздевой выбрала черную юбку и белую рубашку с рисунками, дополненными белыми гольфами с нарисованными крестами и лоферами. Ярким акцентом в образе девочки стал желтый пояс с кистями, который она одолжила у мамы.

Илона же с мужем явились на святые дочери в вышиванках. Танцовщица привлекла внимание желтым вышитым платьем, на котором были изображены аисты.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В Сети не все оценили наряды, которые Гвоздева выбрала для дочери для такого праздника. Многие родители осудили хореографиню за то, что девочка также не пришла в вышиванку и выбрала такие смелые вещи.

Все детки в вышиванках, а ваша девочка как на Хэллоуин одета.

А все-таки красивее, когда дети в этот день в вышиванках!

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Однако большинство подписчиков Илоны стали не ее защитой и похвалили за то, что она позволяет донцам быть самостоятельной и поддерживает ее в выборе одежды. По мнению поклонников танцовщицы, она поступила правильно, что позволила Рии выделяться из толпы.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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