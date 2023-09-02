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Леся Никитюк в облегающем комбинезоне похвасталась фигурой и показала, как ловко стоит на вейкборде

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1022
Время на прочтение
2 мин
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Леся Никитюк в облегающем комбинезоне похвасталась фигурой и показала, как ловко стоит на вейкборде

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Звезда овладевает новым видом спорта.

Телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам, как ловко овладела новым хобби.

Уже некоторое время знаменитость вместе со своими друзьями занимается вейкбордингом. Во время занятий ведущая учится стоять на специальной доске на воде и выполнять разные трюки.

Новыми фото по очередной тренировке Никитюк поделилась на своей странице в Instagram. В кадре звезда позировала в специальной одежде и с доской в руках.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Для занятий водным спортом Леся выбрала черный облегающий комбинезон, который подчеркнул ее формы и стройную талию. Правда, своими прелестями во время самого катания ведущая прикрыла спасательным жилетом для своей безопасности.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся продемонстрировала фанам, уже умеющим уверенно стоять на вейкборде, не держась руками за специальный поручень, который крепится к лодке.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Подобные тренировки, по словам Никитюк, очень вдохновляют ее и наполняют внутренней энергией. Правда, тело после нескольких часов занятий на воде может уставать.

"Спорт обучающий балансу, а для весов баланс очень важен. Особенно для таких эмоциональных людей как я... PS Каждый раз, как после Крещения",- поделилась Никитюк.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Дата публикации
Просмотры
1022
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