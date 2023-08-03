Как сохранить зрение при диабете: рассказывает офтальмолог

Важно знать, как диабет влияет на зрение и почему при этом заболевании он ухудшается.

Обо всех рисках и опасностях рассказывает врач высшей категории, офтальмолог клиники "Новый Зрение" Игорь Бакаев.

Как диабет влияет на зрение

Чтобы понять взаимосвязь, нужно знать, что диабет поражает все сосуды в организме – от головы до пальцев на ногах. А это приводит к ухудшению кровообращения, а значит и к худшему снабжению кислородом и питательными веществами тканей организма. Одни органы более чувствительны к этому, другие – менее.

Прежде всего страдают:

кора головного мозга и сетчатка глаза;

сердечная мышца;

почки;

печень и т.д.

Когда сетчатка испытывает нехватку кислорода и питательных веществ, запускаются определенные отрицательные процессы. В частности, образуется отек в ее центральной зоне, что отвечает за 95% зрения. Понятно, что поэтому человек начинает хуже видеть.

Поскольку диабет вылечить невозможно, у больного со временем происходят изменения на сетчатке. Но если диабетик следит за своим состоянием, тщательно выполняет рекомендации эндокринолога, держит сахар в норме, соблюдает диету, эти изменения появляются значительно позже. И они минимальны. Офтальмолог на осмотре их видит, но существенного влияния на зрение они не оказывают.

Если же не учитывать свое состояние или к болезни присоединяется часто встречающаяся гипертония, человек будет иметь существенные проблемы. Но самое страшное, когда он не догадывается о диабете.

“Иногда к нам приходит пациент и говорит, что у него нет диабета. А мы смотрим на сетчатку и видим, что заболевание есть, и уже достаточно давно, не один год. Ведь мы обнаруживаем типичные изменения в глазу, которые невозможно ни с чем спутать. Да, на приеме у офтальмолога человек впервые узнает, что у него диабет”, – делится врач Игорь Бакаев.

Рекомендация: когда диабетик становится на учет эндокринолога, ему нужно сразу же стать на учет у офтальмолога. Даже если он не жалуется на глаза, его все устраивает и зрение нормальное.

Почему так важно наблюдаться у окулиста

Иногда человек видит хорошо, но на сетчатке уже есть изменения. Они накапливаются, а затем происходит очень быстрое ухудшение состояния и, в частности, зрения.

Особенность проблем с сетчаткой при диабете – у них нет обратного хода! Бывает, пациент узнает, что у него вісокая стадия диабетического поражения сетчатки, и начинает интенсивно заниматься диабетом и лечить глаза, но существенного улучшения не наступает. К сожалению, изменения, произошедшие в сетчатке, уже необратимы. Вот почему важно держать диабет под контролем – тогда возможно стабилизировать зрение.

Если же плыть по течению и ничего не делать, есть риск ослепнуть. Так, за 4–5 лет безразличного отношения к диабету сетчатка глаза очень поражается. Однако можно и более 20 лет страдать этой болезнью, но постоянно заниматься собой и иметь минимальные изменения в сетчатке, которые даже не нуждаются в вмешательстве.

Что нужно делать

Поддерживать сетчатку в хорошем состоянии. Диабет – это повышение уровня сахара в крови. Итак, чтобы его стабилизировать нужно:

соблюдать специальную диету;

лечиться. В зависимости от типа заболевания эндокринолог назначит препараты. Они должны либо снижать уровень сахара, либо поддерживать в норме инсулин (гормон поджелудочной железы, участвующий в расщеплении сахара).

Если этими методами стабилизируется уровень сахара, то и сетчатка будет в более или менее нормальном состоянии. Хотя многое зависит от типа диабета. Вторым типом преимущественно болеют люди в возрасте, а первым – молодежь.

Больному следует понять: лечение при диабете направлено на сохранение зрения на том уровне, на котором он есть, а не на улучшение, как при других заболеваниях.

Международными протоколами определены критерии, когда офтальмолог должен просто наблюдать изменения, а когда вмешаться, чтобы предотвратить слепоту пациента. Вот почему так важно стоять на учете у окулиста и вовремя посещать приемы. Чтобы не упустить время, когда терапия и лечение будут эффективными. Если же человек приходит уже в запущенной стадии, то главное, чтобы он остался социально адаптированным: тогда врач будет пытаться сохранить оставшееся зрение.

Болезни глаз при диабете

Диабетическая ретинопатия – поражение сетчатки (мелких сосудов) в результате диабета.

Катаракта, в том числе диабетическое помутнение хрусталика. Хотя диабетическая катаракта бывает редко. Поскольку диабет нарушает обмен веществ в организме, то чаще его болеют люди пожилого возраста. А в этом случае иногда сложно определить, какого генеза катаракта – возрастная или диабетическая.

Инсульт сетчатки, ведь диабет повышает риск возникновения тромбозов вен и артерий сетчатки.

Как сохранить зрение при диабете

Золотой стандарт лечения диабетической ретинопатии — панретинальная лазерная коагуляция. Лазер определенным образом обрабатывает всю сетчатку кроме центральной зоны. Иногда если есть отеки, то и центральную зону. Благодаря лазеру в сетчатке происходят определенные изменения, что дает лечебный эффект на всю жизнь. Так что процедура выполняется только раз. Следует заметить, что эффект достигается не мгновенно, он проявляется в течение нескольких месяцев.

Иногда первичным лечением или параллельным с лазерным является введение внутрь глазного яблока специальных препаратов. Обычно это делается в случаях, когда есть отек в центральном участке сетчатки. Между слоями сетчатки собирается влага, что значительно ухудшает ее структуру. Это сильно влияет на зрение. Если вовремя не вмешаться, в результате отека центральная зона сетчатки атрофируется. Тогда восстановить зрение будет невозможно.

Такое же лечение назначается и в случае новообразованных сосудов, появляющихся из-за отсутствия кислорода. Появление таких сосудов чревато кровоизлиянием, из-за которого человек может мгновенно – частично или совсем – потерять зрение. Рассасывать кровоизлияние приходится иногда месяцами.

Как часто посещать офтальмолога

Есть определенный график и программы наблюдения за диабетом. ВОЗ, например, дает следующие рекомендации:

когда у диабетика все нормально, на сетчатке изменений нет, он должен показываться офтальмологу раз в год;

если проявляются начальные изменения, но нет необходимости вмешиваться для лечения, то – дважды в год;

если уже было вмешательство и изменения на сетчатке переходят в более серьезную стадию – контроль 3-4 раза в год;

при стабилизации состояния лечением – каждые 3-4 месяца для наблюдения. Ведь диабет очень чувствителен к общему состоянию человека: стресс, например, может сильно повысить сахар и дестабилизировать состояние.

Профилактика здоровья при диабете

Главное – это лечение диабета и поддержание уровня сахара в крови в рекомендуемых пределах. Когда офтальмолог видит начальные изменения, то с профилактической целью назначает укрепляющие сосуды препараты. Это именно медицинские препараты, не витамины, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния сетчатки.

Но лучше вообще не допускать появления диабета. А для этого нужно вести здоровый образ жизни. Избегать стрессов, обеспечивать нормальную физическую активность и здоровое питание.

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