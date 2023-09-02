В Винницкой области в колонии убили осужденного: подробности и фото

Подозреваемый был помещен в изолятор.
В одной из колоний Винницкой области 1 сентября был убит осужденный. С 37-летним мужчиной расправился его сокамерник.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
Инцидент произошел в одной из колоний Винницкой области. Там между 31-летним и 37-летним сокамерниками произошел конфликт, во время которого младший мужчина ударил ножом старшего.
От полученных травм 37-летний осужденный скончался. В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве отбывал наказание по ст. 121 (нанесение умышленных тяжких телесных повреждений) и ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем) Уголовного кодекса Украины.
Пострадавший в 2019 году приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение разбойного пада.
"Правонарушитель помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время готовятся материалы для сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи следственного управления осуществляют досудебное расследование уголовного производства начатого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.
Напомним, в Николаеве на кладбище погиб мужчина.
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