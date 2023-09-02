Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В жакете на голое тело и со "змеей" на шее: итальянская певица в пикантном луке вышла на красную дорожку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
632
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В жакете на голое тело и со "змеей" на шее: итальянская певица в пикантном луке вышла на красную дорожку

Малика Аян / Фото: Getty Images

Малика Аян сверкнула откровенным декольте на Венецианском кинофестивале.

В третий день Венецианского кинофестиваля на красной дорожке появилась эпатажная итальянская певица Малика Аян, которая была в отличном настроении. Женщина не сдерживала эмоций и радостно позировала фотографам.

Артистка предстала перед фотокамерами в пикантном образе total black. На ней был экстравагантный удлиненный жакет с рукавами с бахромой и откровенным декольте, который она надела на голое тело. Шею Малика украсила золотым колье в виде змеи.

Малика Аян / © Getty Images
Малика Аян / Фото: Getty Images

Верх Аян скомбинировала с юбкой миди с бахромой и босоножками золотистого оттенка на шпильках.

Звезда сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и завершила лук черными маникюром и педикюром.

Напомним, Малика Аян любит привлекать к себе внимание провокационными аутфитами. В Венецию она прибыла в костюме, украшенном деталями, которые имитировали торчащие соски.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
632
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация