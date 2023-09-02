Военные ВСУ передали премьер-министру Эстонии оригинальный подарок – фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас получила от украинских военных подарок – кубок, сделанный из артиллерийского снаряда.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Украинские бойцы из 24-й бригады в знак благодарности прислали мне кубок, сделанный из 120-мм артиллерийского снаряда. Прибывший из Украины коллега Марко Михкельсон доставил его мне. Спасибо от всего сердца, продолжаем поддерживать Украину до самой победы", – говорится в сообщении.

Кая Каллас и Марк Михкельсон с кубком от военных ВСУ Фото/Facebook: Kaja Kallas

Кубок от 24 ОМБр им. Короля ДанилаФото/Facebook: Kaja Kallas

Напомним, в Балтийском море тысячи военных НАТО будут тренироваться отражать атаки РФ.

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