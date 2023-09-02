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Российских "шахед" сбили с ружья в Одесской области: эпичный момент попал на видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1534
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Российских "шахед" сбили с ружья в Одесской области: эпичный момент попал на видео

Российских "шахед" сбили с ружья в Одесской области/Фото иллюстративное

На юге местный сбил российский дрон-камикадзе из собственного ружья. В Сети показали видео редкостного момента.

В Одесской области в Измаильском районе местный сбил вражеский "шахед" из собственного ружья.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он показал видео, на котором слышны звуки вражеского Shahed-136. Местный с ружьем произвел несколько выстрелов и российский "шахед" упал.

"Измаильский район. Налет дронов-камикадзе. Избиение Shahed-136 из охотничьего ружья МЦ 21-12. Причем задокументировано. Эту нацию не победить!" – подписал видео Коваленко.

В Одесской области вражеский шахед сбили из ружья: видео

В Одесской области вражеский шахед сбили из ружья: видео

Напомним, в Киевской области мобильно-огневая группа по Противовоздушной обороне, имеющая на вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, за последние две недели сбила два средства воздушного нападения – один "шахед" и крылатую ракету.

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Дата публикации
Просмотры
1534
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