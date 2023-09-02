Российских "шахед" сбили с ружья в Одесской области: эпичный момент попал на видео

На юге местный сбил российский дрон-камикадзе из собственного ружья. В Сети показали видео редкостного момента.
В Одесской области в Измаильском районе местный сбил вражеский "шахед" из собственного ружья.
Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Он показал видео, на котором слышны звуки вражеского Shahed-136. Местный с ружьем произвел несколько выстрелов и российский "шахед" упал.
"Измаильский район. Налет дронов-камикадзе. Избиение Shahed-136 из охотничьего ружья МЦ 21-12. Причем задокументировано. Эту нацию не победить!" – подписал видео Коваленко.
Напомним, в Киевской области мобильно-огневая группа по Противовоздушной обороне, имеющая на вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, за последние две недели сбила два средства воздушного нападения – один "шахед" и крылатую ракету.
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