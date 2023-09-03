Военные Тайваня приняли участие в учениях США

Численность тайваньского контингента и другие подробности его участия в тренировках неизвестны.

Военные из Тайваня принимали участие в многонациональных учениях на территории Соединенных Штатов, которые прошли с 23 июля по 19 августа в штате Мичиган.

Об этом сообщает японское издание NHK, передает Укринформ.

Речь идет о ежегодных многонациональных учениях «Северный удар» (Northern Strike), которые проводит Национальная гвардия Мичигана.

Численность тайваньского контингента и другие подробности его участия в тренировках неизвестны.

В Министерстве обороны США рассказали, что целью этих учений было повышение оперативной совместимости военных стран-участниц при проведении совместных боевых операций.

В оборонном ведомстве отметили, что в тренировках участвовало около 7 тысяч американских и иностранных военнослужащих.

Также изданию стало известно, что группа пилотов истребителей F16 ВВС Тайваня ранее проходили обучение на базе ВВС США в западном штате Аризона.

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Китай прекратить давление на Тайвань и начать диалог с островом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Северная Корея заявила, что она сымитировала ядерную атаку во время учений, чтобы предупредить США об "опасности ядерной войны".

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