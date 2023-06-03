В Пентагоне предупреждают об угрозе войны на Тайване

Американский министр обороны Ллойд Остин предостерегает от войны за Тайвань. Он предупреждает, что конфликт будет разрушительным и может повлиять на мировую экономику.

Об этом глава Пентагона заявил на саммите Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

"Весь мир заинтересован в сохранении мира и стабильности в Тайванском проливе. От этого зависит безопасность коммерческих судоходных путей и глобальных цепей снабжения. Также свобода навигации во всем мире. Не ошибайтесь: конфликт в Тайванском проливе был бы разрушительным", — высказался Остин.

По его словам, "конфликт в Тайванском проливе повлияет на мировую экономику так, как мы не можем представить". Тем временем Вашингтон, отмечает министр, будет поддерживать партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

К слову, во время своего выступления Остин подверг критике Китай за нежелание вести диалог. По его словам, "для ответственных лидеров правильное время для разговора – это никогда".

"Правильное время для разговора – это каждый раз. И правильное время для разговора сейчас. Диалог – это не награда. Это необходимость", – сказал глава Пентагона.

Следует отметить, что Пекин перед саммитом в Сингапуре отклонил предложение Белого дома для встречи министров обороны и представителей компаний.

Как сообщалось, издание CNN отмечает, что Китай остается "основным долгосрочным вызовом" существующему международному порядку и нет никаких доказательств того, что неудачное вторжение России в Украину изменило взгляды Пекина на "временные рамки или методологию" для любой потенциальной атаки на Тайвань.

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