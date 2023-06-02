Директор ЦРУ тайно посетил Китай — Financial Times

Целью его поездки было налаживание отношений между странами.

Директор ЦРУ Билл Бернс тайно посетил Китай в мае 2023 года.

Об этом информирует издание Financial Times.

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Издание указывает на то, что в Вашингтоне озабочены ухудшением отношений с Пекином, поэтому директор ЦРУ ездил в Китай.

Источник сообщает, что во время поездки Бернс провел переговоры с представителями китайской разведки и официальными лицами.

Также президент США Джон Байден обратился к Бернсу с просьбой выполнить несколько деликатных вопросов как внутри страны, так и за рубежом. В ноябре 2021 года глава ЦРУ посетил Москву, где призвал россиян не вторгаться в Украину и предупредил о последствиях.

Кроме того, Бернс пытался убедить Нэнси Пелоси не совершать поездку на Тайвань.

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома в Китае Пол Хенле заявил, что отправка Бернса в Китай была обусловлена тем, что он пользуется авторитетом у демократов и республиканцев, а также хорошо знаком с китайским руководством.

"Они знают его как надежного собеседника. Они были бы рады возможности незаметно пообщаться с ним за кулисами. Они воспримут тихую, сдержанную встречу с Бернсом как прекрасную возможность", — уточнил он.

Издание сообщает, что США пытаются договориться с Пекином о визите госсекретаря Блинкена, однако Китай пока отказывается.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай продолжает наибольшее расширение своего ядерного арсенала, модернизируя ядерное сдерживание, учитывая любые будущие конфликты с Соединенными Штатами.

Кроме того, мы ранее информировали, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй после поездки в Москву заявил, что Украина и Россия на сегодняшний день "не закрыли двери переговоров".

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