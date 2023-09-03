Військові Тайваню взяли участь у навчаннях США

Чисельність тайванського контингенту та інші подробиці його участі у тренуваннях невідомі.

Військові з Тайваню брали участь у багатонаціональних навчаннях на території Сполучених Штатів, які відбулись з 23 липня по 19 серпня в штаті Мічиган.

Про це повідомляє японське видання NHK, передає Укрінформ.

Йдеться про щорічні багатонаціональні навчання «Північний удар» (Northern Strike), які проводить Національна гвардія Мічигану.

Чисельність тайванського контингенту та інші подробиці його участі у тренуваннях невідомі.

В Міністерстві оборони США розповіли, що метою цих навчань було підвищення оперативної сумісності військових країн-учасниць при проведенні спільних бойових операцій.

В оборонному відомстві зазначили, що в тренуваннях брали участь близько 7 тисяч американських та іноземних військовослужбовців.

Також виданню стало відомо, що група пілотів винищувачів F16 ВПС Тайваню раніше проходили навчання на базі ВПС США в західному штаті Арізона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США закликали Китай припинити тиск на Тайвань та почати діалог з островом.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея заявила, що вона зімітувала ядерну атаку під час навчань, щоб попередити США про "небезпеку ядерної війни".

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