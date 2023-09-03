КНДР імітувала ядерну атаку через навчання США та Південної Кореї

КНДР запустила кілька крилатих ракет, у яких були оснащені імітацією ядерних боєголовок.

Північна Корея заявила, що вона зімітувала ядерну атаку під час навчань, щоб попередити США про "небезпеку ядерної війни".

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Про це повідомило агенство ЦТАК, передає CNN.

Повідомляється, що КНДР запустила кілька крилатих ракет, у яких були оснащені імітацією ядерних боєголовок. Метою таких запусків було "попередити ворогів про реальну загрозу ядерної війни".

Повідомляється що "ядерна атака" була відповіддю на спільні навчання США та південної Кореї. "Безрозсудність і небезпечний характер конфронтаційної істерії, в яку нещодавно вдалися США і бандити "Республіки Корея", є безпрецедентними в історії", - заявило агентство.

Воно процитувало "письмовий наказ про проведення навчань", виданий військовою комісією, в якому підкреслюється "важливість" північнокорейських навчань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Північній Кореї поблизу ядерного полігону сталися два землетруси.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея планує відправити Росії зброю та боєприпаси для війни.

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