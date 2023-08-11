Кібердіяльність та ядерна зброя: як КНДР нахабно уникає санкцій

Північна Корея перебуває під санкціями ООН за свою ядерну програму та програму балістичних ракет з 2006 року.

Північна Корея продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерний матеріал у 2023 році, ухиляючись від санкцій Організації Об'єднаних Націй, спрямованих на припинення фінансування ядерної програми Пхеньяна і програм балістичних ракет, йдеться в неопублікованій доповіді ООН.

Про це інформує Reuters.

“Після рекордного рівня кіберкрадіжок у 2022 році, який оцінюється в 1,7 мільярда доларів, хакери КНДР (Північної Кореї), як повідомляється, продовжували успішно атакувати кіберкриптовалютні та інші фінансові біржі по всьому світу”, — пишуть незалежні спостерігачі за санкціями у доповіді комітету Ради Безпеки ООН.

Спостерігачі, які звітують перед Радою двічі на рік, раніше звинувачували Північну Корею у використанні кібератак для фінансування своєї ядерної та ракетної програм. Північна Корея заперечує звинувачення у хакерстві або інших кібератаках.

Місія Північної Кореї в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку не відразу відповіла на прохання прокоментувати доповідь.

10 серпня північнокорейський лідер Кім Чен Ин замінив головного генерала армії і закликав до посилення підготовки до можливої війни, збільшення виробництва зброї і розширення військових навчань, повідомило державне телеграфне агентство ЦТАК (KCNA).

Північна Корея перебуває під санкціями ООН за свою ядерну програму та програму балістичних ракет з 2006 року. З роками ці заходи одностайно посилювалися, але зараз орган, що складається з 15 членів, зайшов у глухий кут, оскільки Китай і Росія наполягають на їхньому послабленні, щоб переконати Пхеньян повернутися до переговорів про денуклеаризацію.

Спостерігачі ООН за санкціями заявили, що хакери, які працюють на Головне розвідувальне управління Північної Кореї (RGB), її головне агентство зовнішньої розвідки, “продовжують використовувати все більш складні кібер-технології для крадіжки коштів та інформації”.

“Компанії в секторі криптовалют, оборони, енергетики та охорони здоров'я стали мішенню”, — йдеться в резюме доповіді, яка має бути опублікована найближчими тижнями. “КНДР продовжувала отримувати доступ до міжнародної фінансової системи, а також займалася незаконними фінансовими операціями”.

Спостерігачі повідомили про продовження незаконного експорту вугілля і “широкий спектр заходів з ухилення від санкцій, до яких вдаються судна, що доставляють до КНДР нафтопродукти”. Північна Корея також придбала 14 нових суден в порушення санкцій.

“Хоча кордони країни залишаються значною мірою закритими, обсяги торгівлі зросли, головним чином завдяки відновленню залізничного сполучення. Велика кількість різноманітних іноземних товарів швидко з'явилася знову”, — написали спостерігачі, додавши, що вони продовжують розслідувати незаконний імпорт предметів розкоші.

Спостерігачі заявили, що вони також розслідують ймовірний північнокорейський експорт військового комунікаційного обладнання та боєприпасів, а також “можливі випадки продажу КНДР зброї або інших видів військової підтримки країнам-членам”.