КНДР запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря. Запуск ракет відбувся у суботу, 2 вересня.

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Про це інформує Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що Північна Корея запустила крилаті ракети о 4 годині ранку.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні комітету начальників штабів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Північній Кореї поблизу ядерного полігону сталися два землетруси.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея планує відправити Росії зброю та боєприпаси для війни.

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