Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

КНДР запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
63
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
КНДР запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря

Кім Чен Ин з 9-річною донькою спостерігають за запуском ракети

Північна Корея запустила крилаті ракети о 4 годині ранку.

КНДР запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря. Запуск ракет відбувся у суботу, 2 вересня.

Про це інформує Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що Північна Корея запустила крилаті ракети о 4 годині ранку.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні комітету начальників штабів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Північній Кореї поблизу ядерного полігону сталися два землетруси.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея планує відправити Росії зброю та боєприпаси для війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
63
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація