Північна Корея запустила крилаті ракети о 4 годині ранку.
КНДР запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря. Запуск ракет відбувся у суботу, 2 вересня.
Про це інформує Yonhap.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що Північна Корея запустила крилаті ракети о 4 годині ранку.
"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні комітету начальників штабів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Північній Кореї поблизу ядерного полігону сталися два землетруси.
Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея планує відправити Росії зброю та боєприпаси для війни.
Читайте також: