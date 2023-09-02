Командувач Тарнавський розповів про просування ЗСУ на півдні

Протягом доби на півдні було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

Українські військові продовжують рух на південному напрямку і звільняють території країни від російських окупантів.

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Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він повідомив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1407 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 183 особи (безповоротні - 47, поранені - 136). Знищено 18 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 9 складів боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на околицях Бахмута гаряче, Маляр повідомила про спроби наступу росіян.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ прорвали "Суровікінську лінію оборони" біля Роботиного.

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