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Буданов прокоментував "повільний контрнаступ"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Буданов прокоментував "повільний контрнаступ"

Кирило Буданов / Фото: ТСН.ua

Буданов наголосив, що українські війська рухаються вперед.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяви про "повільний контрнаступ". Він наголосив, що українські захисники попри усе рухаються вперед. 

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейсук. 

Буданов зазначив, що Україна рухається вперед, попри заяви, що це "відбувається повільно". 

"Наближуємось. Є певні уповільнення. Інколи суб'єктивних причин, інколи з об'єктивних причин. Ну це нормально, але ми рухаємось вперед і навіть те, що ви зараз згадали багато хто каже повільний наступ. Дивіться саме формулювання ви ж самі кажете повільний, але наступ. Це ж не повільно відповзання назад це повільний наступ, але вперед", - наголосив розвідник. 

Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами

Нагадаємо, Буданов назвав мету висадки ГУР у Криму та анонсував наземну операцію.

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Дата публікації
Перегляди
1401
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