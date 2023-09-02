Астрологічний прогноз на 2 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: пасивності, яка опанує вами в цей день, можна не противитися — для вихідного дня вона підходить якнайкраще.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Мавпа.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: зелений, салатний, колір молодого листя.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За якусь частину тіла відповідає: шкіра, поперек.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, тривають довго і сильно вимотують, хоча, на щастя, і не дають серйозних ускладнень.

День: сприятливий для закладки програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм. Якщо немає фізичної можливості відмовитися від їжі взагалі, варто хоча б замінити зеленню, овочами і горіхами.

Стрижка дня: стригти волосся не рекомендується.

Дачні роботи дня: один із найсприятливіших днів для роботи в саду та городі.

Магія і містика дня: день, коли треба побоюватися пристріту, тому не завадять обмови, що оберігають від нього.

Сни дня: сни нинішньої ночі особливо важливі для тих, хто страждає на хронічні захворювання – вони підкажуть, як зцілитися.

Табу дня: потрібно відмовитися від куріння та вживання алкоголю.

Цитата дня: «Найшкідливіше бажання захистити себе від помилок»(Георг Гегель).

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