Астрологический прогноз на 2 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: пассивности, которая овладеет вами в этот день, можно не противиться – для выходного дня она подходит как нельзя лучше.

Символ дня: Зеркало.

Стихия дня: Обезьяна.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, цвет молодой листвы.

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: кожа, поясница.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго и сильно изматывают, хотя, к счастью, и не приносят серьезных осложнений.

Питание дня: день благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить зеленью, овощами и орехами.

Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется.

Дачные работы дня: один из самых благоприятных дней для работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: день, когда надо опасаться сглаза, поэтому не помешают оберегающие от него заговоры.

Сны дня: сны нынешней ночи особенно важны для тех, кто страдает от хронических заболеваний – они подскажут, как исцелиться.

Табу дня: нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.

Цитата дня: «Вреднее всего желание предохранить себя от ошибок» (Георг Гегель).

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