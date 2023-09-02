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Астрологический прогноз на 2 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
370
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 сентября

Астрологический прогноз на 2 сентября / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: пассивности, которая овладеет вами в этот день, можно не противиться – для выходного дня она подходит как нельзя лучше. 

Символ дня: Зеркало. 

Стихия дня: Обезьяна. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, цвет молодой листвы. 

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: кожа, поясница. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго и сильно изматывают, хотя, к счастью, и не приносят серьезных осложнений. 

Питание дня: день благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить зеленью, овощами и орехами. 

Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется. 

Дачные работы дня: один из самых благоприятных дней для работы в саду и огороде. 

Магия и мистика дня: день, когда надо опасаться сглаза, поэтому не помешают оберегающие от него заговоры. 

Сны дня: сны нынешней ночи особенно важны для тех, кто страдает от хронических заболеваний – они подскажут, как исцелиться. 

Табу дня: нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.

Цитата дня: «Вреднее всего желание предохранить себя от ошибок» (Георг Гегель). 

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Дата публикации
Просмотры
370
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